ТАНЦЮЙ ТА ДОНАТЬ. У Дніпрі діти збирають кошти на ЗСУ

Діти танцують для ЗСУ, аби купити військовим дрон та тепловізор. У хореографічній школі Дніпра провели благодійний концерт. На ньому організатори збирали кошти для свого колеги-танцівника та його бригади, яка нині на нулі під Бахмутом

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