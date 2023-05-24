Mіські новини Новини ТАНЦЮЙ ТА ДОНАТЬ. У Дніпрі діти збирають кошти на ЗСУ 24.05.2023 16:33 34 Діти танцують для ЗСУ, аби купити військовим дрон та тепловізор. У хореографічній школі Дніпра провели благодійний концерт. На ньому організатори збирали кошти для свого колеги-танцівника та його бригади, яка нині на нулі під Бахмутом Продовжити читання Уперед ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТЕПЛОВІЗОР. У Дніпрі розробили прилад нічного бачення Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Врятувати золотисту щурку: Новини за хвилину/23.05 #украї 🇺🇦💔«З Україною в серці»: Оперативна інформація щодо Тепер у «Дії» можна замінит На Дніпропетровщині запров Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТЕПЛОВІЗОР. У Дніпрі розробили прилад нічного бачення 24.05.2023 16:13 33 Новини Новини України ЗРУЧНО НА КУРОРТИ. Нові літні маршрути запускає Укрзалізниця 24.05.2023 15:58 36 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.05.2023 24.05.2023 8:13 62 Новини Новини України Головне завдання нашої держави – саме у зміцненні України та посиленні нашої оборони – звернення Президента Володимира Зеленського 23.05.2023 22:45 95 Mіські новини Новини ГАЗОВИЙ ШАНТАЖ. У Дніпрі сотям будинків відмовляють у підключенні блакитного палива 23.05.2023 20:51 167 Новини Новини України АВІАУДАР ПО АВДІЇВЦІ: під завалами є поранені / Тяжкі бої у Бахмуті // ВІЙНА. День 454 23.05.2023 18:03 141