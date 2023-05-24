ТАНЦЮЙ ТА ДОНАТЬ. У Дніпрі діти збирають кошти на ЗСУ

24.05.2023 16:33 34

Діти танцують для ЗСУ, аби купити військовим дрон та тепловізор. У хореографічній школі Дніпра провели благодійний концерт. На ньому організатори збирали кошти для свого колеги-танцівника та його бригади, яка нині на нулі під Бахмутом

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