Mіські новини Новини ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТЕПЛОВІЗОР. У Дніпрі розробили прилад нічного бачення 24.05.2023 16:13 23 Сучасний дисплей, меню з різними функціями та вбудований далекомір. У Дніпрі виготовили перший вітчизняний тепловізор. Над розробкою інженери працювали більше року. Аби прилад нічного бачення не потрапив під час бою до рук ворога, його запаролили Продовжити читання Уперед ЗРУЧНО НА КУРОРТИ. Нові літні маршрути запускає Укрзалізниця Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Врятувати золотисту щурку: Новини за хвилину/23.05 #украї 🇺🇦💔«З Україною в серці»: Оперативна інформація щодо Тепер у «Дії» можна замінит На Дніпропетровщині запров Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ЗРУЧНО НА КУРОРТИ. Нові літні маршрути запускає Укрзалізниця 24.05.2023 15:58 32 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.05.2023 24.05.2023 8:13 60 Новини Новини України Головне завдання нашої держави – саме у зміцненні України та посиленні нашої оборони – звернення Президента Володимира Зеленського 23.05.2023 22:45 95 Mіські новини Новини ГАЗОВИЙ ШАНТАЖ. У Дніпрі сотям будинків відмовляють у підключенні блакитного палива 23.05.2023 20:51 167 Новини Новини України АВІАУДАР ПО АВДІЇВЦІ: під завалами є поранені / Тяжкі бої у Бахмуті // ВІЙНА. День 454 23.05.2023 18:03 141 Mіські новини Новини ПОБИЛИ ПЕНСІОНЕРКУ! У Кривому Розі отримала струс мозку у пункті видачі гуманітарки 23.05.2023 17:33 162