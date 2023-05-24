ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТЕПЛОВІЗОР. У Дніпрі розробили прилад нічного бачення

24.05.2023 16:13 23

Сучасний дисплей, меню з різними функціями та вбудований далекомір. У Дніпрі виготовили перший вітчизняний тепловізор. Над розробкою інженери працювали більше року. Аби прилад нічного бачення не потрапив під час бою до рук ворога, його запаролили

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ЗРУЧНО НА КУРОРТИ. Нові літні маршрути запускає Укрзалізниця

24.05.2023 15:58 32

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.05.2023

24.05.2023 8:13 60

Головне завдання нашої держави – саме у зміцненні України та посиленні нашої оборони – звернення Президента Володимира Зеленського

23.05.2023 22:45 95

ГАЗОВИЙ ШАНТАЖ. У Дніпрі сотям будинків відмовляють у підключенні блакитного палива

23.05.2023 20:51 167

АВІАУДАР ПО АВДІЇВЦІ: під завалами є поранені / Тяжкі бої у Бахмуті // ВІЙНА. День 454

23.05.2023 18:03 141

ПОБИЛИ ПЕНСІОНЕРКУ! У Кривому Розі отримала струс мозку у пункті видачі гуманітарки

23.05.2023 17:33 162
.