ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТЕПЛОВІЗОР. У Дніпрі розробили прилад нічного бачення

Сучасний дисплей, меню з різними функціями та вбудований далекомір. У Дніпрі виготовили перший вітчизняний тепловізор. Над розробкою інженери працювали більше року. Аби прилад нічного бачення не потрапив під час бою до рук ворога, його запаролили

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