У Кам’янському триває підготовка до опалювального сезону

28.05.2023 17:58 7

До кінця року хочуть відремонтувати з пів сотні будинків. У Кам’янському триває підготовка до наступного опалювального сезону. Нині працівники проводять роботи у багатоповерхівці на мікрорайоні Черемушки. Тут повністю замінили каналізаційні мережі та систему водопостачання

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