У Кам’янському триває підготовка до опалювального сезону

До кінця року хочуть відремонтувати з пів сотні будинків. У Кам’янському триває підготовка до наступного опалювального сезону. Нині працівники проводять роботи у багатоповерхівці на мікрорайоні Черемушки. Тут повністю замінили каналізаційні мережі та систему водопостачання
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