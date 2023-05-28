У Кам’янському триває підготовка до опалювального сезону

До кінця року хочуть відремонтувати з пів сотні будинків. У Кам’янському триває підготовка до наступного опалювального сезону. Нині працівники проводять роботи у багатоповерхівці на мікрорайоні Черемушки. Тут повністю замінили каналізаційні мережі та систему водопостачання

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