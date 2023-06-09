Mіські новини Новини ПІДРИВ ГЕС: водозабір з Каховського водосховища більше неможливий 09.06.2023 18:53 37 Знизилась на 20 сантиметрів за ніч. На Херсонщині повінь пішла на спад. А от водозабір з Каховського водосховища більше неможливий. Тим часом СБУ оприлюднила нові докази причетності росіян до підриву ГЕС Продовжити читання Уперед У Кам’янському оновлюють трамвайний паркНазад ЗАТОПЛЕНІ, АЛЕ НЕСКОРЕНІ. Волонтери з Кривого Рогу допомагають постраждалим Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro В Дії запустили нову обліга Обміняти старі лампи на LED т #проНікополь від 08.06.23 Спеціальна інтерактивна ма Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЗАТОПЛЕНІ, АЛЕ НЕСКОРЕНІ. Волонтери з Кривого Рогу допомагають постраждалим 09.06.2023 19:07 28 Mіські новини Новини У Кам’янському оновлюють трамвайний парк 09.06.2023 17:20 56 Mіські новини Новини НАБОРИ ДЛЯ ВПО. Гуманітарну допомогу від Фонда Віктора Пінчука отримують на Нікопольщині 09.06.2023 15:45 79 Mіські новини Новини Візит Президента на Дніпропетровщину та проблеми з водопостачанням: Ситуація на ранок 9 червня 09.06.2023 15:28 66 Mіські новини Новини ЕКОЦИД ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ. Мор риби, населення без води через міління водосховища 09.06.2023 14:08 60 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.06.2023 09.06.2023 9:12 86