ПІДРИВ ГЕС: водозабір з Каховського водосховища більше неможливий

Знизилась на 20 сантиметрів за ніч. На Херсонщині повінь пішла на спад. А от водозабір з Каховського водосховища більше неможливий. Тим часом СБУ оприлюднила нові докази причетності росіян до підриву ГЕС

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