“ЛИПНЕВИЙ МЕД”. У Художньому музеї відкрили благодійну виставку-аукціон

Полотна про мир і війну. Та історії, які ховаються за яскравими фарбами. У Дніпрі відкрилась благодійна виставка творів українських митців “Липневий мед”. Півтори сотні робіт у різних стилях, а також скульптури можна побачити та навіть придбати. Усі кошти підуть на благодійність
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