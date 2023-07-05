ЯК НЕ ПАНІКУВАТИ? Психологи про те, як впоратись зі стресом та тривогами

05.07.2023 15:14 19

Апатія, пригнічений настрій і навіть безсоння! Через загострення ситуації на фронті та терор окупантів українці стали більше стресувати. Про це кажуть психологи. Тривожні новини перетворюються на нав’язливі думки та заважають жити. Що з цим робити? І як вберегти ментальне здоров’я?

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