300 МЕТРІВ БЕЗДОРІЖЖЯ. У Нікополі люди скаржаться на ями

06.07.2023 18:58 14

Замість дороги – суцільні ями. Люди кажуть, кожна поїздка перетворюється на випробування. Міська влада ж запевняє – про проблему знає. І вже готова її вирішити. Коли до місцевих доберуться дорожники?

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