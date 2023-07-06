Новини Новини України ЗАГИБЛІ ТА ПОСТРАЖДАЛІ: ТЕРАКТ РОСІЯН У ЛЬВОВІ / Бавовна на Донеччині // Війна. День 498 06.07.2023 17:24 13 Трагічна ніч у Львові. росія вбила 5 людей, ще з 40 травмовані. Ворожа ракета прилетіла у багатоквартиринй будинок, коли у ньому просто спали мирні люди. У місті оголосили дводенний траур. Про черговий теракт окупантів та ситуацію на фронті – далі Продовжити читання Уперед РЕКОРДНА СПЕКА. Як вберегтися в таку погоду? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 😢💔 "Пошуки триватимуть до ⚠️ Рівень води у ставку-ох Новини області та країни за Небезпечні купання! У фонта З липня медикаменти за прог 🌾На Дніпропетровщині розп Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РЕКОРДНА СПЕКА. Як вберегтися в таку погоду? 06.07.2023 16:59 42 Mіські новини Новини СТАРТУВАЛИ ЖНИВА. На Дніпропетровщині почали збирати ранні зернові 06.07.2023 15:53 31 Mіські новини Новини Кам’янське передало чергову автівку для захисників 06.07.2023 15:12 50 Mіські новини Новини ЛІКАР-ВОЛОНТЕР. Австралієць з дружиною допомагає пораненим військовим у Дніпрі 06.07.2023 11:33 68 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.07.2023 06.07.2023 9:25 69 Новини Новини України ПОТУЖНА БАВОВНА У МАКІЇВЦІ / У ПЕРВОМАЙСЬКОМУ 43 ПОСТРАЖДАЛИХ // Війна. День 497 05.07.2023 18:26 116