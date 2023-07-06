ЗАГИБЛІ ТА ПОСТРАЖДАЛІ: ТЕРАКТ РОСІЯН У ЛЬВОВІ / Бавовна на Донеччині // Війна. День 498

Трагічна ніч у Львові. росія вбила 5 людей, ще з 40 травмовані. Ворожа ракета прилетіла у багатоквартиринй будинок, коли у ньому просто спали мирні люди. У місті оголосили дводенний траур. Про черговий теракт окупантів та ситуацію на фронті – далі

Продовжити читання