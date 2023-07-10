ДЕ ВОДА? У Нікополі влаштували мітинг через нестачу питної

10.07.2023 19:04 68

Чекають на воду годинами під палким сонцем! Жителі Нікополя влаштували мітинг через проблеми із питною. Кажуть: запасів на всіх не вистачає. А те, що є — отримати справжнє випробування! Що на це відповідають у міськраді? І чи існує рішення?

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