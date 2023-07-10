Mіські новини Новини ДЕ ВОДА? У Нікополі влаштували мітинг через нестачу питної 10.07.2023 19:04 68 Чекають на воду годинами під палким сонцем! Жителі Нікополя влаштували мітинг через проблеми із питною. Кажуть: запасів на всіх не вистачає. А те, що є — отримати справжнє випробування! Що на це відповідають у міськраді? І чи існує рішення? Продовжити читання Уперед Є ЗАГИБЛІ: ОКУПАНТИ РОЗТРІЛЯЛИ ПУНКТ ВИДАЧІ ГУМАНІТАРКИ В ОРІХОВОМУ// Війна. День 502Назад Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🕗 СЬОГОДНІ! 20:00 🎙 Подкаст LEOPARDи В УКРАЇНІ / 890 МЛН $ ВІД 🇺🇦 500 днів повномасштабно АТАКА ШАХЕДАМИ: уламки вбил 👨🏭ТОП-5 найзатребуваніш Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського 10.07.2023 22:24 17 Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ: ОКУПАНТИ РОЗТРІЛЯЛИ ПУНКТ ВИДАЧІ ГУМАНІТАРКИ В ОРІХОВОМУ// Війна. День 502 10.07.2023 17:37 66 Mіські новини Новини WAR: МОЯ ВІЙНА У ФОТО. У Дніпрі пройшла виставка світлин з передової 10.07.2023 16:10 70 Mіські новини Новини Ворог гатив по Нікопольщині: як пройшла ніч на Дніпропетровщині 10.07.2023 14:02 74 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.07.2023 10.07.2023 8:48 40 Новини Новини України Цінуємо кожне життя, пам’ятаємо історію і разом захищаємо свободу – звернення Президента України 09.07.2023 20:48 92