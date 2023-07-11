Mіські новини Новини ПОРАНЕНО ЧОЛОВІКА: окупанти 5 разів обстріляли Дніпропетровщину 11.07.2023 13:19 38 5 ворожих атак за добу. Окупанти продовжують обстріли Дніпропетровщини. Вчора вдарили по Синельниківському району. Поранений 58-річний чоловік. У населеному пункті з десяток пошкоджених будинків та авто. Не припинялися атаки й на Нікопольщині Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.07.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Новини області та країни за На нас невздовзі чекають че Додаток Threads за лічені дні п Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.07.2023 11.07.2023 9:08 27 Новини Новини України Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського 10.07.2023 22:24 81 Mіські новини Новини ДЕ ВОДА? У Нікополі влаштували мітинг через нестачу питної 10.07.2023 19:04 110 Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ: ОКУПАНТИ РОЗТРІЛЯЛИ ПУНКТ ВИДАЧІ ГУМАНІТАРКИ В ОРІХОВОМУ// Війна. День 502 10.07.2023 17:37 106 Mіські новини Новини WAR: МОЯ ВІЙНА У ФОТО. У Дніпрі пройшла виставка світлин з передової 10.07.2023 16:10 102 Mіські новини Новини Ворог гатив по Нікопольщині: як пройшла ніч на Дніпропетровщині 10.07.2023 14:02 105