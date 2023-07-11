ПОРАНЕНО ЧОЛОВІКА: окупанти 5 разів обстріляли Дніпропетровщину

11.07.2023 13:19 38

5 ворожих атак за добу. Окупанти продовжують обстріли Дніпропетровщини. Вчора вдарили по Синельниківському району. Поранений 58-річний чоловік. У населеному пункті з десяток пошкоджених будинків та авто. Не припинялися атаки й на Нікопольщині

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