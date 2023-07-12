У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових

12.07.2023 15:33 13

У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових. Сучасний заклад медичної та психологічної допомоги зводять на базі місцевої лікарні. Його укомплетують за останніми вимогами Національної служби здоров’я України. Роботи планують завершити за 2 місяці

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