У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових. Сучасний заклад медичної та психологічної допомоги зводять на базі місцевої лікарні. Його укомплетують за останніми вимогами Національної служби здоров’я України. Роботи планують завершити за 2 місяці

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