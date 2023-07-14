70 ПОШКОДЖЕНИХ БУДИНКІВ: МАСОВАНА ШАХЕДНА АТАКА ПО КРИВОМУ РОГУ

14.07.2023 19:17 40

70 пошкоджених будинків. Зруйновані комунальні підприємства, розтрощені школи та лікарні. Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу. З безпілотників влучили у два райони. Наслідки російської атаки – у нашому репортажі

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