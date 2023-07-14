Mіські новини Новини 70 ПОШКОДЖЕНИХ БУДИНКІВ: МАСОВАНА ШАХЕДНА АТАКА ПО КРИВОМУ РОГУ 14.07.2023 19:17 40 70 пошкоджених будинків. Зруйновані комунальні підприємства, розтрощені школи та лікарні. Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу. З безпілотників влучили у два райони. Наслідки російської атаки – у нашому репортажі Продовжити читання Уперед 16 з 17 ШАХЕДІВ ЗБИЛА ППО / РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ ВІННИЦІ / ПІД ОБСТРІЛАМИ 5 ОБЛАСТЕЙ//Війна. День 506 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Театр Опери та Балету Дніпр 🚗 У Дніпрі працює автошкол Рік терору Нікопольщини та Готуємо новий випуск #новин Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України 16 з 17 ШАХЕДІВ ЗБИЛА ППО / РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ ВІННИЦІ / ПІД ОБСТРІЛАМИ 5 ОБЛАСТЕЙ//Війна. День 506 14.07.2023 18:19 57 Mіські новини Новини ДРУЖИНА ПОЗА ЗАКОНОМ. росіянка у Дніпрі не може отримати посвідку на проживання 14.07.2023 17:07 53 Mіські новини Новини ІНТЕГРУЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. Університет третього віку впроваджує програму соціалізації 14.07.2023 15:58 57 Новини ШАХЕДНА АТАКА ПО КРИВОМУ РОГУ: є руйнування та постраждалий 14.07.2023 12:09 63 Mіські новини Новини У Дніпрі працює автошкола для людей з інвалідністю 14.07.2023 10:25 89 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.07.2023 14.07.2023 8:41 84