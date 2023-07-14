У Дніпрі працює автошкола для людей з інвалідністю

Автошкола для осіб з інвалідністю запрацювала у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. На базі ДДУВС готують водіїв категорії «В» з числа осіб з інвалідністю, а саме – з порушеннями опорно-рухового апарату. Термін навчання – 11 тижнів, із них 4 тижні – теорія, а 7 – практика.

Переваги:

• сертифіковані та спеціально розроблені навчальні програми, адаптовані для осіб з інвалідністю;

• сертифіковані та сучасні автомобілі з ручним керуванням;

• навчання і складання іспитів в інклюзивних приміщеннях;

• досвідчені викладачі, які зрозуміють і зрозуміють та допоможуть;

• можливість індивідуального навчання за зручним графіком (теоретичні заняття можна проходити онлайн. Практичні заняття – тільки очно, проте графік може бути гнучким).

Для відвідувачів облаштували усі умови комфортного перебування в закладі. У наявності пандуси на вході, окремий санвузол, спеціально облаштована аудиторія та навчальний автомобіль.

Що потрібно, аби вступити до автошколи?

1. Пройти медико-соціальну комісію та отримати довідку про причину та групу інвалідності.

2. Пройти медичний огляд та отримати довідку про можливість керування транспортним засобом.

3. Завітати до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та надати пакет документів:

⦁ заява на ім’я ректора ДДУВС Андрія Фоменка. У ній зазначити місце проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

⦁ копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

⦁ копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

⦁ дійсна на дату подання документів медична довідка встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;

⦁ одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см.

Документи для реєстрації також можна подати онлайн. Усі подробиці за телефоном: +38 (067) 636-97-40 та e-mail: [email protected].

Проєкт МВС України реалізували в рамках Національної стратегії створення безбар’єрного простору та за ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів».