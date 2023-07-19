ВІДНОВЛЕНІ БУДИНКИ. У Дніпрі відремонтували майже всі домівки, що постраждали від ракетних атак

Майже на 100 відсотків. У Дніпрі відновили практично всі домівки, що були пошкоджені внаслідок російських атак. Нові вікна, покрівлі та фасади отримали 375 багатоквартирних будинків. Ремонтні роботи проводять коштом міського бюджету. Як нині виглядають оновлені оселі?

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