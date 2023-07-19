ВІДНОВЛЕНІ БУДИНКИ. У Дніпрі відремонтували майже всі домівки, що постраждали від ракетних атак

19.07.2023 12:34 20

Майже на 100 відсотків. У Дніпрі відновили практично всі домівки, що були пошкоджені внаслідок російських атак. Нові вікна, покрівлі та фасади отримали 375 багатоквартирних будинків. Ремонтні роботи проводять коштом міського бюджету. Як нині виглядають оновлені оселі?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.07.2023

19.07.2023 8:57 11

Покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу – звернення Президента України

18.07.2023 23:07 91

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ. Зруйновані села Херсонщини допоможе відновити Дніпропетровська область

18.07.2023 17:47 114

У Кам’янському готують житловий фонд до осінньо-зимового періоду

18.07.2023 17:12 147

КОМБІНОВАНА АТАКА: росіяни скерували десятки дронів та ракети на Україну // Війна. День 510

18.07.2023 16:50 110

НІ ПОМИТИСЬ, НІ ПОПРАТИ! У Нікополі понад місяць немає централізованого водопостачання

18.07.2023 14:50 163
.