ЗАТРОФЕЇЛИ БМП. Ворожа техніка працює проти самих окупантів

Затрофеїли, відремонтували та використовують у наших цілях! Бійці окремої бригади ТРО Дніпра тягачем витягнули ворожу БМП з покинутих позицій окупантів. Вони тікали так швидко, що навіть техніку забрати не встигли. Наші військові відновили машину та протестували на полігоні

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