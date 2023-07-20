ЗАТРОФЕЇЛИ БМП. Ворожа техніка працює проти самих окупантів

Затрофеїли, відремонтували та використовують у наших цілях! Бійці окремої бригади ТРО Дніпра тягачем витягнули ворожу БМП з покинутих позицій окупантів. Вони тікали так швидко, що навіть техніку забрати не встигли. Наші військові відновили машину та протестували на полігоні
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