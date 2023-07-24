ІНКЛЮЗИВНИЙ ТРАНСПОРТ. У Дніпрі вирішують потреби людей з інвалідністю

Транспорт для всіх! У Дніпрі відкрили першу автошколу для людей з інвалідністю. Там вже проходять практичні заняття. А у Києві – запустили інклюзивне таксі. Чи буде таке у нашому місті? І взагалі, наскільки траспорт пристосований для людей на візках?

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