ПІДТРИМАТИ БІЙЦІВ. У реабілітаційний центр “RECOVERY” завітав відомий український гурт

25.07.2023 14:08 43

Концерт для підтримки духу. Відомий український гурт “Жадан і Собаки” приїхав до Дніпра, аби виступити перед бійцями, які проходять реабілітацію у центрі Recovery. Цей інноваційний проєкт заснували за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Загалом таких закладів в Україні 6. До кінця року планують відкрити стільки ж. Та окрім якісного лікування на сучасному обладнанні, бійцям вкрай необхідна психологічна підтримка. Як пройшла зустріч з артистами?

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