ЯНГОЛИ У БІЛОМУ. Медики Дніпра відзначають професійне свято

25.07.2023 17:12 9

Їх називають янголами у білому. Це про лікарів. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня Медика. Щодня вони рятують життя найважчих пацієнтів. Іноді працюють у режимі нон-стоп. Особливо у війну. Однак попри всі складнощі, люблять свою роботу

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