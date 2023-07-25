ЯНГОЛИ У БІЛОМУ. Медики Дніпра відзначають професійне свято

Їх називають янголами у білому. Це про лікарів. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня Медика. Щодня вони рятують життя найважчих пацієнтів. Іноді працюють у режимі нон-стоп. Особливо у війну. Однак попри всі складнощі, люблять свою роботу

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