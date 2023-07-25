Mіські новини Новини ЯНГОЛИ У БІЛОМУ. Медики Дніпра відзначають професійне свято 25.07.2023 17:12 9 Їх називають янголами у білому. Це про лікарів. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня Медика. Щодня вони рятують життя найважчих пацієнтів. Іноді працюють у режимі нон-стоп. Особливо у війну. Однак попри всі складнощі, люблять свою роботу Продовжити читання Уперед ВБИЛИ ДИТИНУ, СІМОХ ЛЮДЕЙ ПОРАНИЛИ РОСІЯНИ У КОСТЯНТИНІВЦІ // Війна. День 517 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У звʼязку з проведенням ава 10,5 тисяч пожеж на майже 85 км Обстріли регіону / Засудили У Кривому Розі відкрито біл Дніпрянка завоювала ліценз У Дніпрі замінували 32 торго Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ВБИЛИ ДИТИНУ, СІМОХ ЛЮДЕЙ ПОРАНИЛИ РОСІЯНИ У КОСТЯНТИНІВЦІ // Війна. День 517 25.07.2023 16:26 30 Mіські новини Новини СПОРТ ЗА ПЕРЕМОГУ. У Кам’янському провели захід на підтримку ЗСУ 25.07.2023 15:21 40 Mіські новини Новини ПІДТРИМАТИ БІЙЦІВ. У реабілітаційний центр “RECOVERY” завітав відомий український гурт 25.07.2023 14:08 49 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.07.2023 25.07.2023 8:46 26 Новини Новини України Росія повинна щодня втрачати – це справедливо – звернення Президента України 24.07.2023 21:48 87 Mіські новини Новини МІТИНГ ЛІКАРІВ. 4 медзаклади Кривого Рогу вимагають зарплату 24.07.2023 19:44 225