НЕГОДА У ДНІПРІ. Як долають наслідки руйнівної зливи?

Зірвані дахи, понівечені фасади, деревопад та потрощені автівки. А ще – 66 тисяч знеструмлених осель. Такі наслідки негоди. Найбільше постраждали Дніпро, а також Дніпровський, Павлоградський та Новомосковський райони. Як виглядало місто після штормової ночі та чи прибрали все?

Продовжити читання