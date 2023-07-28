НЕГОДА У ДНІПРІ. Як долають наслідки руйнівної зливи?

28.07.2023 18:48 11

Зірвані дахи, понівечені фасади, деревопад та потрощені автівки. А ще – 66 тисяч знеструмлених осель. Такі наслідки негоди. Найбільше постраждали Дніпро, а також Дніпровський, Павлоградський та Новомосковський райони. Як виглядало місто після штормової ночі та чи прибрали все?

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