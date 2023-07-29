Mіські новини Новини НАЖИВО: ІСКАНДЕРАМИ ПО ДНІПРУ: ситуація на ранок з місця подій 29.07.2023 11:02 28 Ракетами по мирному населенню! Вчора увечері росіяни атакували центр Дніпра. Поцілили Іскандерами. Влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі. На місці події зараз працює наша кореспондентка Софія Куценко, яка розкаже всю інформацію станом на 10:45 Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.07.2023Назад ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА/ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОСТАРТАП/ ПРОСПЕКТ ЗЕЛЕНСЬКОГО. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Наслідки ракетних ударів М На місці працюють усі служб Офіс генпрокурора та ДСНС п "Чи знаєте ви, що під час пов Новини області та країни за 165 населених пункти Дніпроп Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Міжнародні новини Новини ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА/ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОСТАРТАП/ ПРОСПЕКТ ЗЕЛЕНСЬКОГО. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 29.07.2023 11:24 19 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.07.2023 29.07.2023 9:35 27 Новини Новини України Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів – звернення Президента України 28.07.2023 21:46 72 Mіські новини Новини НЕГОДА У ДНІПРІ. Як долають наслідки руйнівної зливи? 28.07.2023 18:48 102 Mіські новини Новини ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. У Дніпрі на честь свята оновили мурал 28.07.2023 17:21 99 Новини Новини України ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ СТАРОМАЙОРСЬКЕ / На Харківщині росіяни скинули авібомбу // Війна. День 520 28.07.2023 16:59 99