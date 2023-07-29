НАЖИВО: ІСКАНДЕРАМИ ПО ДНІПРУ: ситуація на ранок з місця подій

Ракетами по мирному населенню! Вчора увечері росіяни атакували центр Дніпра. Поцілили Іскандерами. Влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі. На місці події зараз працює наша кореспондентка Софія Куценко, яка розкаже всю інформацію станом на 10:45

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