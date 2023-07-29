ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА/ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОСТАРТАП/ ПРОСПЕКТ ЗЕЛЕНСЬКОГО. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ

29.07.2023 11:24 20

Міжнародні партнери виділяють чергову військовому та фінансову допомогу. Від Литви отримаємо 220 мільйонів євро на оборону. Півтора мільярда – на відновлення знищених зерносховищ Одещини. Зброю чекаємо від Пентагону. Тим часом у Франції відкриється український завод з переробки листя на папір. А у Великій Британії з’явився перший проспект на честь Зеленського. Про найголовніші міжнародні події за тиждень — у нашому дайджесті

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