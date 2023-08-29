ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВПО. У Дніпрі влаштували свято для переселенців

5 годин позитивних емоцій та гарного настрою. Усе – аби відволіктись від війни. У Дніпрі провели благодійний концерт для малечі, якій довелось покинути рідні домівки через бойові дії. Для дітей-переселtнців влаштували свято з українськими зірками

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