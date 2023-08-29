Mіські новини Новини ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВПО. У Дніпрі влаштували свято для переселенців 29.08.2023 14:08 38 5 годин позитивних емоцій та гарного настрою. Усе – аби відволіктись від війни. У Дніпрі провели благодійний концерт для малечі, якій довелось покинути рідні домівки через бойові дії. Для дітей-переселtнців влаштували свято з українськими зірками Продовжити читання Уперед ГУРТОЖИТОК ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. У Дніпрі закінчили ремонт прихистку Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ГУРТОЖИТОК ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. У Дніпрі закінчили ремонт прихистку 29.08.2023 12:27 51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.08.2023 29.08.2023 8:50 7 Новини Новини України Наша «оборонка» даватиме більший результат – звернення Президента України 28.08.2023 22:00 89 Mіські новини Новини ПРЕМ’ЄРА “ДОВБУША”. У Дніпрі презентували фільм про лідера карпатського повстання 28.08.2023 16:43 139 Новини Новини України РАКЕТНА АТАКА ПО ПОЛТАІЩИНІ: є загиблі / Понад 100 ударів по Запоріжжю // Війна. День 551 28.08.2023 16:07 120 Mіські новини Новини ШКІЛЬНИЙ КОШИК 2023. Скільки коштує зібрати дитину на навчання? 28.08.2023 15:45 140