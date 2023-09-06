Mіські новини Новини У Кам‘янському заснували волонтерську раду 06.09.2023 12:59 20 Самоорганізувалися заради спільної мети. У Кам’янському створили волонтерську раду. Це спільнота провідних благодійників, які хочуть допомагати військовим, вимушеним переселенцям та людей з інвалідністю Продовжити читання Уперед Нейрохірурга обласної лікарні нагородили відзнакою Президента Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Нейрохірурга обласної лікарні нагородили відзнакою Президента 06.09.2023 12:25 41 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.09.2023 06.09.2023 8:04 13 Новини Новини України Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій; що треба зробити – зробимо – звернення Президента України 05.09.2023 23:37 86 Новини Новини України Ворог атакував Харківщину та Херсонщину / ЗСУ тримають позиції на лінії фронту // Війна. День 559 05.09.2023 17:02 110 Mіські новини Новини Окупанти зруйнували півбудинку: наслідки артобстрілу приватного сектора 05.09.2023 14:45 105 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.09.2023 05.09.2023 7:40 81