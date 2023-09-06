У Кам‘янському заснували волонтерську раду

06.09.2023 12:59 20

Самоорганізувалися заради спільної мети. У Кам’янському створили волонтерську раду. Це спільнота провідних благодійників, які хочуть допомагати військовим, вимушеним переселенцям та людей з інвалідністю

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