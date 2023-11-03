З сучасною технікою і власним запалом. Як артилеристи 25-ї бригади НИЩАТЬ ВОРОГА на передовій.

03.11.2023 16:25

Нищать окупантів із неймовірною влучністю та вражають ворожі цілі навіть під час руху. Це про наших артилеристів. Як оборонці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади наближають перемогу України та про що мріють, репортаж з передової.

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