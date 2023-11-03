Mіські новини Новини З сучасною технікою і власним запалом. Як артилеристи 25-ї бригади НИЩАТЬ ВОРОГА на передовій. 03.11.2023 16:25 Нищать окупантів із неймовірною влучністю та вражають ворожі цілі навіть під час руху. Це про наших артилеристів. Як оборонці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади наближають перемогу України та про що мріють, репортаж з передової. Продовжити читання Уперед ПЕРШИЙ в Україні МУЗИЧНИЙ віртуальний музей! Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Рекордне немовля!і 6-кілогр 👻 Моторошні смаколики у ка Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПЕРШИЙ в Україні МУЗИЧНИЙ віртуальний музей! 03.11.2023 13:20 Mіські новини Новини Чи безпечно у ДИТЯЧИХ садках? Ситуація з укриттями у Кам’янському 03.11.2023 9:53 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.11.2023 03.11.2023 8:31 Новини Новини України Впевнений, що Україна обов’язково переможе; будьте впевнені в собі – звернення Президента України 02.11.2023 21:45 Mіські новини Новини РЕКОРДНЕ немовля! ШЕСТИКІЛОГРАМОВА дівчинка народилась у Дніпрі 02.11.2023 20:30 Mіські новини Новини ВОГНЕПАЛЬНІ та ОСКОЛКОВІ. Наші медики рятують військових від найтяжчих поранень. 02.11.2023 18:12