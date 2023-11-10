ВИГАДАНИЙ світ неподалік Дніпра!

10.11.2023 13:15

Ландшафтна дизайнерка створила унікальний парк на місці закинутого поля. На це витратила близько десяти років. Нині ж сад отримав чимало міжнародних нагород, а територія – відкрита для відвідувань. Там побувала і наша Катерина Нічик.

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