Щедрий врожай. Аграрії області зібрали понад 600 тисяч тонн картоплі та 750 тисяч тонн інших овочей

17.11.2023 20:06

Збір овочів на фініші. Аграрії Дніпропетровщини щодня збільшують запаси у засіках. До огірків та томатів додають буряк, моркву, картоплю та цибулю.

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