Mіські новини Новини Щедрий врожай. Аграрії області зібрали понад 600 тисяч тонн картоплі та 750 тисяч тонн інших овочей 17.11.2023 20:06 Збір овочів на фініші. Аграрії Дніпропетровщини щодня збільшують запаси у засіках. До огірків та томатів додають буряк, моркву, картоплю та цибулю. Продовжити читання Уперед Куля пробила голову. Медики провели надскладну операцію та врятували пораненого військового Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❓А ви в курсі, що державам Є НОВИНИ КОРОТКО//Загибли чер ‼️Спалах сказу. У вісімнад Що робити, коли в лікарні ви НОВИНИ КОРОТКО//Лікарні Нік Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Куля пробила голову. Медики провели надскладну операцію та врятували пораненого військового 17.11.2023 17:25 Mіські новини Новини На краю. Як вберегти підлітка від трагедії? 17.11.2023 16:23 Mіські новини Новини Пережити блекаут! Винахідник з Дніпра розказав, що потрібно робити, аби завжди бути з електрикою. 17.11.2023 14:40 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.11.2023 17.11.2023 8:31 Новини Новини України Хочу подякувати всім нашим захисникам неба: їхній результат – це результат для всієї держави, це порятунок для наших людей, для наших міст – звернення Президента України 16.11.2023 21:07 Mіські новини Новини Секрети залаштунків! Чим живе 11 канал? 16.11.2023 19:47