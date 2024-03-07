Гіпермаркет у ВОГНІ! Наслідки атаки по торговому центру в Нікополі

Гіпермаркет у вогні. Без жертв обійшлося буквально дивом! У Нікополі продовжують ліквідацію наслідків цинічної атаки росіян по найбільшому в місті торговому центру. Його окупанти атакували вчора пообіді. Будівлю в мить охопив масштабний вогонь. На момент влучання всередині торгового центру знаходились працівники. Як їм вдалось врятуватись і хто першим кинувся на допомогу? Більше про черговий теракт окупантів розкаже наш кореспондент Марко Ручка.

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