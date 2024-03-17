“Жива”. Терапевтичний арт-проєкт для дружин загиблих військових.

17.03.2024 20:01

“Жива. Історії кохання” У Дніпрі стартував терапевтичний арт-проєкт. Його учасниці, дружини полеглих українських захисників разом із професійними художниками створюють картини. А у цьому їм допомагають професійні художники. Організатори проєкту впевнені – це допомагає відновитися після особистих втрат і фізично і емоційно. В Україні проєкту вже рік, подібні майстер-класи відбулися у Києві, Львові та Івано-Франківську. На занятті з арт-терапії у Дніпрі побувала і наша Тетяна Заєць. Що саме малюють та розповідають жінки?

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