Саме зараз і саме українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Підсумки цього дня та тижня.

Передусім – вдячність нашим воїнам. Саме час відзначити бойові підрозділи, які проявили себе найкраще. Куп’янський напрямок – 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок – 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій». Покровський напрямок – 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ». Оріхівський напрямок – 118-та окрема механізована бригада. Та Придніпровський напрямок – 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую всім вам, воїни, за вашу силу, за ефективне знищення окупанта. Пишаюся кожним нашим воїном, який здобуває результати для свого підрозділу, для побратимів, для всієї України.

Хочу відзначити сьогодні також і всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили. Сполучені Штати – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх. Данія – дякую за черговий, уже 16-й пакет оборонної допомоги, за артилерію, якої ми потребуємо. Німеччина – дякую за щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей. Дякую всім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Окремо я хочу відзначити Грецію за чітке розуміння загроз усім у Європі. Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів. Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як Президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, ривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні.

Ще одне.

Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність.

Дякую всім, хто з Україною та в Україні! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави та людей!

Слава Україні!