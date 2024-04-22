Життя після трагедії. Люди повертаються до потрощених осель, щоб забрати хоча б сімейні фото…

Намагаються врятувати бодай найцінніше з потрощених осель! Жителі дніпровської п’ятиповерхівки, в яку російські терористи поцілили протикорабельною ракетою Х-22, оговтуються від шоку та повертаються до розбитих осель за вцілілим майном. Нагадаю, в п’ятницю окупанти нанесли масований удар по самому центру Дніпра. Троє людей загинули і аж 25-ро постраждали. Про неймовірні історії порятунку та чи є надія зберегти будинок?

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