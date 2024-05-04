Любов і роботи! Як освітня програма від Інтерпайп створює майбутніх інженерів?

Спеціальні протези для військових, штучна система освітлення для рослин та ще два десятки корисних проєктів розробляють старшокласники Дніпропетровщини. Все завдяки освітньо-тренувальній програмі Іnterpipe Mechatronic Lab від компанії Інтерпайп та Дніпровської політехніки. Тут дітей вчать азам сучасних технічних професій. Проєкт стартував в 2019 році та зупинився на початку повномасштабної війни. Цьогоріч його відновили і вже провели перші практики.

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