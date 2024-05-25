Протезист на протезі! Історія військового, що допомагає бійцям опановувати нові кінцівки

Він втратив на війну ногу, повернутися до мирної професії вже не міг і думав, що його життя зупинилося. Однак неочікувана пропозиція перевернула все. І дала другий шанс! Далі – щемлива і обнадійлива історія пораненого захисника. 11 телеканал продовжує цикл сюжетів “Шлях героїв”. Тут ми розповідаємо про дива команди “Recovery” – національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки.

Продовжити читання