Протезист на протезі! Історія військового, що допомагає бійцям опановувати нові кінцівки

25.05.2024 20:39

Він втратив на війну ногу, повернутися до мирної професії вже не міг і думав, що його життя зупинилося. Однак неочікувана пропозиція перевернула все. І дала другий шанс! Далі – щемлива і обнадійлива історія пораненого захисника. 11 телеканал продовжує цикл сюжетів “Шлях героїв”. Тут ми розповідаємо про дива команди “Recovery” – національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки.

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