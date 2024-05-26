Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 26.05.2024

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них – із РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 12 танків, 17 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, одну РСЗВ, літак Су-25, 11 БпЛА ОТР, 31 автомобіль та сім одиниць спеціальної техніки.

Уже з початку поточної доби на фронтах російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Також, у ніч на 26 травня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА:

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.