Напився і ЗБИВ малого! Батьки дитини, що ледве вижила, бояться, що водій уникне покарання. Чому?

05.07.2024 20:41

Ледь не відправив на той світ підлітка. І майже рік ходить наче нічого й не було. Приголомшлива історія з Синельниківського району. Там серед білого дня чоловік напився, сів за кермо мотоциклу і на зебрі буквально зніс 13-річного хлопця. Бідолашний прийшов до тями лише через 4 дні. А от справу й досі не передають до суду. Рідні взагалі запевняють – цю ДТП активно намагаються зам’яти. А порушника – відпустити.

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