Врятувалась завдяки віщому сну! Окупанти вдарили по житловим кварталам Нікополя

10.07.2024 21:16

Жінку від смерті врятував пророчий сон. Каже, коли ворожий снаряд впав просто на її подвір’ї та зруйнував частину будинку, її не було вдома. Нікопольщину ворог кожного дня масовано атакує з артилерії та fpv-камікадзе. Щонайменше десять атак. Внаслідок останніх обстрілів в райцентрі четверо поранених, серед них 10-річний хлопчик. Як місцеві оговтуються після чергового удару окупантів та допомагають один одному триматися.

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