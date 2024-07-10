Врятувалась завдяки віщому сну! Окупанти вдарили по житловим кварталам Нікополя

Жінку від смерті врятував пророчий сон. Каже, коли ворожий снаряд впав просто на її подвір’ї та зруйнував частину будинку, її не було вдома. Нікопольщину ворог кожного дня масовано атакує з артилерії та fpv-камікадзе. Щонайменше десять атак. Внаслідок останніх обстрілів в райцентрі четверо поранених, серед них 10-річний хлопчик. Як місцеві оговтуються після чергового удару окупантів та допомагають один одному триматися.

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