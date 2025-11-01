Кіт працює у дніпровському музеї та охороняє загадкового ідола!

01.11.2025 16:36
Video thumbnail for youtube video vlcqxgsb29g

Кіт працює у дніпровському музеї та охороняє загадкового ідола! У Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького з’явився новий співробітник – руденький. Чотирилапий працівник вже користується неабиякою увагою колег. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

