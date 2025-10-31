Працюємо, щоб були для України хороші новини, і це буде – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні є нові наші санкційні рішення: більш ніж 50 осіб – це більшістю російські особи, які працюють на російську війну проти України, на російську військову промисловість, а також на пропаганду. Звісно, ми поширимо наші санкційні рішення також серед держав-партнерів, щоб вони підтримували цей наш цілком справедливий тиск на Росію за війну. Також Кабінет Міністрів України провів підготовчу роботу, щоб синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС у нашій юрисдикції. І європейці вже готують 20-й пакет санкцій – ми дали пропозиції партнерам. Провів координаційну нараду – підсумок щодо санкцій за цей рік. І разом зі Службою безпеки України, з Міністерством закордонних справ нашої держави, зі Службою зовнішньої розвідки визначили, які ключові завдання мають бути до кінця року щодо російського танкерного флоту, російських енергетичних компаній та всіх тих підприємств і суб’єктів, які допомагають працювати російській військовій промисловості. Важливо, що партнери враховують наші аргументи, коли готують свій тиск.

Окремо я хочу подякувати нашим воїнам за далекобійні санкції проти Росії, це більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога. І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі.

Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією. Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список – більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають.

Багато сьогодні було доповідей військових – детально щодо фронту. Звісно, Покровськ передусім. Ми продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари, як це можливо й там, де це можливо. Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони роблять із Покровськом, роблять з Куп’янськом, іншими нашими містами, нашими громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли, і знищувати там. Я дякую кожному нашому підрозділу, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають позиції та захищають нашу державу.

Ще одне.

Провів сьогодні кілька нарад щодо активності зовнішньополітичної на наступний тиждень – це стосується зброї для України, фінансів та наших із вами спільних політичних результатів у відносинах України із Євросоюзом. Працюємо, щоб були для України хороші новини, і це буде. Я впевнений. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради України, як заради самого себе.

Слава Україні!