Ця аварія сколихнула країну! Чому досі ніхто не покараний?

01.12.2025 19:46
Video thumbnail for youtube video cw9l0_wz2d0

Ця аварія сколихнула країну! Чому досі ніхто не покараний? 1 грудня 2024-го елітна “БМВ” на шаленій швидкості протаранила “Форд” із п’ятьма людьми всередині. Тоді загинула 10-річна дівчинка. Водій і пасажир “БМВ” з місця ДТП втекли. Провину категорично не визнали і шокували громадськість своєю зухвалою поведінкою. Чому батьки загиблої дівчинки переконані, що справу навмисно затягують? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

