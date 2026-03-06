Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.03.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 06.03.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1472-а доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також ворог втратив сім танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 1609 безпілотних літальних апаратів, 208 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!