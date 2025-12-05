Кам’янське розширює співпрацю з Благодійним фондом «Посмішка ЮА»

05.12.2025 12:33
photo_2025-12-05_16-46-57

Кам’янське розширює співпрацю з Благодійним фондом “Посмішка ЮА”, який послідовно підтримує людей, постраждалих від війни, та сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах. Завдяки партнерству буде посилено інфраструктуру підтримки громади й створено умови, де діти та дорослі зможуть отримати якісну психосоціальну допомогу. Попереду – реалізація нових ініціатив і проєктів, спрямованих на розвиток безпечних просторів та розширення доступу мешканців до необхідних сервісів.

