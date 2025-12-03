У Кам’янському продовжуються роботи по впорядкуванню території міста

У Кам’янському приділяють увагу важливим щоденним питанням, в тому числі санітарному стану вулиць. Керівництво міста з відповідальними службами здійснили черговий об’їзд та перевірили впорядкування територій. Попри те, що фінансування робіт із благоустрою зменшено, робота не зупинилась. Триває прибирання вулиць, скверів, парків та прибудинкових територій, аби вони були чистими та охайними. Наразі першочергове завдання – завершити вивіз опалого листя, щоб воно не накопичувалося й не перетворювалося на бруд.

Продовжити читання