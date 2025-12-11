Лобове зіткнення із шкільним автобусом: 2 заrиблих і 10 поранені! Що ж сталося?

Лобове зіткнення із шкільним автобусом! Смертельна автороща на Дніпропетровщині. 2 заrиблих і 10 поранені, серед них дитина. Що ж сталося? Водій не розрахував з обгоном чи побачити зустрічку завадив сильний туман? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

