Лобове зіткнення із шкільним автобусом: 2 заrиблих і 10 поранені! Що ж сталося?

11.12.2025 18:34
Lobove Zitknennya Iz Shkilnym Avtobusom 2 Zaryblyh I 10 Poraneni Shho Zh Stalosya

Лобове зіткнення із шкільним автобусом! Смертельна автороща на Дніпропетровщині. 2 заrиблих і 10 поранені, серед них дитина. Що ж сталося? Водій не розрахував з обгоном чи побачити зустрічку завадив сильний туман? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 09122025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.12.2025

12.12.2025 8:29
Kam Yanske Otrymalo Vid Gromady Mista Pobratyma Vuppertal Gumanitarnu Dopomogu Pozhezhnyj Avtomobil

Кам’янське отримало від громади міста-побратима Вупперталь гуманітарну допомогу – пожежний автомобіль

11.12.2025 12:51
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 09122025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 11.12.2025

11.12.2025 8:04
Dvadczyat Punktiv Dlya Zakinchennya Vijny Cze Fundamentalnyj Dokument Aktyvno Praczyuyemo Zvernennya Prezydenta

Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо – звернення Президента

10.12.2025 20:59
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 09122025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 10.12.2025

10.12.2025 8:07
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 09122025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 09.12.2025

09.12.2025 8:13