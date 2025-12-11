Кам’янське отримало від громади міста-побратима Вупперталь гуманітарну допомогу – пожежний автомобіль

До Кам’янського прибула делегація громади німецького міста-побратима Вупперталь. В складі якої і представники гуманітарної організації “Water 4 Ukraine”. Гості привезли гуманітарну допомогу – пожежний автомобіль. Партнерство з німецьким містом стало можливим завдяки підписанню угоди про співпрацю, що передбачає реалізацію спільних проєктів, розвиток взаємодії громад та зміцнення європейських зв’язків. У рамках візиту гості відвідали ключові міські об’єкти, щоб оцінити потреби громади та спланувати наступні спільні проєкти.

