Що гірше: Матюки чи російські п’єси? Скандал у Дніпровському театрі!

21.12.2025 15:44
Shho Girshe Matyuky Chy Rosijski P Yesy Skandal U Dniprovskomu Teatri

Що гірше: Матюки чи російські п’єси? Дізнайтеся про гучний скандал, що розгорівся у Дніпровському театрі імені Шевченка через використання нецензурної лексики під час вистави. Ця подія викликала обговорення серед священиків, журналістів та науковців, а керівництво театру зіткнулося з обвинуваченнями. Чому театру Шевченка так муляють “матюки”, а російські автори та п’єси у власному репертуарі – ні? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

