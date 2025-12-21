Що гірше: Матюки чи російські п’єси? Скандал у Дніпровському театрі!

Що гірше: Матюки чи російські п’єси? Дізнайтеся про гучний скандал, що розгорівся у Дніпровському театрі імені Шевченка через використання нецензурної лексики під час вистави. Ця подія викликала обговорення серед священиків, журналістів та науковців, а керівництво театру зіткнулося з обвинуваченнями. Чому театру Шевченка так муляють “матюки”, а російські автори та п’єси у власному репертуарі – ні? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

