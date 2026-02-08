Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.02.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 08.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1446-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 294 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Орли, Покровське Дніпропетровської області; Трудове, Новосолошине, Любицьке, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Жовта Круча, Юрківка, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та шість інших важливих цілей російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої добинаші захисники відбили 11 атак ворога, противник здійснив 93 обстріли, в тому числі 15 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, в районах Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Староукраїнки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 11 атак противника у районах Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки, Павлівки, Приморського й Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів дві невдалі наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також наші воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем, 468 безпілотних літальних апаратів, 24 ракети, 60 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!