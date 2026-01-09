Дніпропетровщину очолить поліцейський: Що відомо про нового голову ОВА?

09.01.2026 15:27
Dnipropetrovshhynu Ocholyt Policzejskyj Shho Vidomo Pro Novogo Golovu Ova

Дніпропетровщину очолить поліцейський. Керівником області став 44-річний генерал Олександр Ганжа, який останні два роки очолював обласну поліцію. Що відомо про нового голову ОВА? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

