Саджали на ланцюг та не давали їсти?! Скандал з батьками-вихователями у Дніпрі

04.03.2026 16:48
Sadzhaly Na Lanczyug Ta Ne Davaly Yisty Skandal Z Batkamy Vyhovatelyamy U Dnipri

Саджали на ланцюг, залишали у будці, не давали їсти? Скандал з батьками-вихователями у Дніпрі! Шокуючу новину повідомили в обласній прокуратурі: пару підозрюють у каtуванні вихованців. Хіба не помічали знущання сусіди та соціальні служби, які мали контролювати умови утримання дітей? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

