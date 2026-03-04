Саджали на ланцюг та не давали їсти?! Скандал з батьками-вихователями у Дніпрі

Саджали на ланцюг, залишали у будці, не давали їсти? Скандал з батьками-вихователями у Дніпрі! Шокуючу новину повідомили в обласній прокуратурі: пару підозрюють у каtуванні вихованців. Хіба не помічали знущання сусіди та соціальні служби, які мали контролювати умови утримання дітей? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

