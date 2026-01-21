Евакуація чи смерть? Що змушує людей залишатися у прифронтових селах Дніпровщини

21.01.2026 17:21
Evakuacziya Chy Smert Shho Zmushuye Lyudej Zalyshatysya U Pryfrontovyh Selah Dniprovshhyny

Примусова евакуація Дніпровщини: ще в 34х населених пунктах Дубовиківської, Миколаївської і Васильківської громади Дніпропетровщини – оголосили евакуацію. Родини із дітьми мають виїжджати першочергово. Всі інші – самостійно. Їх також вивозять — автобусами волонтерських і благодійних організацій. Хто і чому не виїзжає з прифронтових сіл? Що змушує людей залишатися? Знімальна група “Воєнкор” щойно повернулась з евакуаційного рейсу гуманітарної місії. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

