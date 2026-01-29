Величезні провалля у середмісті Дніпра: що сталося з метро? Чому мерія мовчить?

Величезні провалля у середмісті Дніпра фіксують жителі проспекту Яворницького буквально зі своїх вікон на території недобудованої станції “Театральна”. Поліцейські навіть перекрили там рух транспорту. Проте міська влада, кажуть люди, жодним чином з ними не комунікує. Що сталося з метро? Чому мерія мовчить? Чому скарги ігнорують, чи можливо жителям захистись юридично? Та врешті які перспективи у найбільшої недобудови Дніпра? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

