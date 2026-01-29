Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Перш за все – вдячність нашим енергетикам та ремонтним бригадам, усім, хто працює справді цілодобово, щоб дати більше електрики людям. Завдання надзвичайно складне, враховуючи масштаб російських ударів, які були. Сьогодні на селекторі більшість областей заслухали, де є проблеми – значна кількість відключень щодобово. Максимум сил залучені. Найбільш складно, як і раніше, у Києві, тим більше – проблеми з опаленням. Без тепла в Києві більш ніж 450 багатоквартирних будинків у кількох районах, більшість із них – це після ударів. Є також і значна кількість аварій. Фактично в ручному режимі багато таких ситуацій доводиться виправляти. Уряд України, сили державних компаній, інших наших регіонів залучені, щоб допомогти. Як і з постачанням зброї в Україну, так і з постачанням енергетичного обладнання зараз у щоденному режимі працює Міністерство енергетики: відслідковують кожну домовленість із нашими партнерами, всі обіцянки підтримки для України, щоб реалізувати все. Те, що є в наших партнерів на складах і виробництвах, також у режимі фактично постійного моніторингу – логістику в Україну, застосування в Україні. Процес має бути і є максимально чітким.

Харків і область – після ударів триває відновлення, складні були обставини. Чернігів, Суми, Київщина, Дніпро, Кривий Ріг, вся Дніпровщина, Полтавщина, наша Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Одеса, Кропивницький та область, Черкащина, Вінницька область, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська області – по кожній ми фіксуємо потреби й можливості допомогти. Важливо, що приватний бізнес підтримує громади й що урядовці запускають програми спеціальної бюджетної підтримки для купівлі необхідних речей – генераторів, іншого обладнання. Вже є програма, яка дає можливість для звичайних будинків отримати кошти – від 100 до 300 тисяч гривень на автономне живлення. Прем’єр-міністр підготувала програму грантів для малого бізнесу на паливо для генераторів, на ремонт енергообладнання. Вже працюють кредити під ставку 0 % для ФОПів і малих підприємців для купівлі генераторів, купівлі акумуляторів. Будуть і ще додаткові програми. Урядовці представлять усі деталі – Прем’єр-міністр, міністри відновлення та енергетики. Команда Офісу Президента також працює щодо цього. Я дякую всім за підтримку.

Була доповідь Служби безпеки України – Олександра Поклада. Найголовніше – СБУ знешкоджує загрози, які, на жаль, досі є проти нашої держави, проти українських громадян. Кожен результат України в захисті – це результат України в наближенні миру. Поклад доповів про російські операції, які вдалося заблокувати. Я дякую за це. Ворога знешкоджуємо.

Була сьогодні доповідь Головкома по фронту. Гуляйпільський напрямок, Покровський напрямок, захист на нашій Харківщині – наші позиції ми тримаємо. Важливо, що українські підрозділи сильні, цією силою додають усій нашій державі стійкості.

Майже щогодини на зв’язку наша переговорна команда, зокрема Рустем Умєров, інші учасники делегації. Спілкуємося з партнерами – з американською стороною – щодо справді ефективних форматів і справді потрібних результатів. Україна готова до зустрічей, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними – у Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. Всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку використовуємо. Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява Президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже.

Слава Україні!